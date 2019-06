Ziekenhuis en ambulance gaan verpleegkundigen delen

De SEH en IC van het Martini Ziekenhuis en Ambulancezorg Groningen gaan verpleegkundig personeel delen. Er komt een gezamenlijke pool van medewerkers die afwisselend in het ziekenhuis en op de ambulance worden ingezet. Verpleegkundigen die meedoen krijgen een opleiding om op beide plekken te kunnen werken.

Dat meldt het Martini Ziekenhuis op 6 juni. De organisaties hopen hiermee de zorg in de keten te verbeteren, omdat de medewerkers zo meer inzicht krijgen in elkaars werk. Daarnaast denken Martini Ziekenhuis en Ambulancezorg Groningen dat het werk zo leuker, want afwisselender wordt. Het ziekenhuis en de ambulancedienst hopen zo meer medewerkers te behouden.

Pool

In eerste instantie doen vier verpleegkundigen mee: van de SEH en van de IC gaat een verpleegkundige naar de ambulancedienst en beide afdeling ontvangen een verpleegkundige van de Ambulancezorg Groningen. Later komt er een grotere pool. Hoeveel medewerkers gaan rouleren, hangt af van het resultaat van de eerste vier.