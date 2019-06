Minister eist dagelijks verslag van kliniek Den Dolder

De omstreden forensisch psychiatrische kliniek in Den Dolder moet de komende drie maanden dagelijks verslag uitbrengen over de gebeurtenissen in de instelling. Dat is één van de harde afspraken die minister Sander Dekker van Rechtsbescherming heeft gemaakt met de kliniek.

Ook moet iedere afwijking gemeld worden, zo bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid tegenover AD. De directie van de kliniek werd 5juni door Dekker (VVD) op het matje groepen, nadat de 43-jarige psychiatrisch patiënt Peter M. niet was teruggekeerd na een onbegeleid verlof. Over het voorval ontstond grote maatschappelijke onrust, mede omdat de kliniek in eerste instantie had verzuimd de buurt in te lichten.

M. werd vervolgd omdat hij in 2017 via internet had gezegd dat hij het station van Dordrecht wilde opblazen met een atoombom. Ook had hij iemand in Dordrecht aangevallen. M. werd op 6 juni in Amersfoort aangehouden na vijf dagen ‘ buiten’ te zijn geweest. Hij is overgeplaatst naar een gesloten afdeling in Den Dolder.

De moordenaar van Anne Faber, Michael P., werd ook in de kliniek in Den Dolder behandeld. Diverse rapporten van inspecties oordeelden daarna snoeihard over de werkwijze van de kliniek. De kliniek heeft daarbij onvoldoende gedacht aan de risico’s voor de samenleving.