Noorderbreedte krijgt alsnog miljoenen voor verpleeghuiszorg

Noorderbreedte krijgt alsnog bijna 4,5 miljoen euro extra voor de verpleeghuiszorg. Dit blijkt uit de jaarrekening van de Leeuwarder ouderenzorgkoepel. De aanvraag voor een bijdrage uit de kwaliteitsgelden voor verpleeghuiszorg uit 2017 werd aanvankelijk afgewezen.

De Nederlandse Zorgautoriteit wees de aanvraag van Noorderbreedte in eerste instantie af omdat die samen met een ziektekostenverzekeraar ingediend zou moeten worden, zo meldt de Leeuwarder Courant. Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven stond dat echter niet expliciet vermeld in de beleidsregel.

In totaal hield Noorderbreedte in 2018 9,2 miljoen euro over op de begroting bij een omzet van 118 miljoen euro. Het extra geld zal vooral gestoken worden in technologie die de kwaliteit van de zorg verbetert.