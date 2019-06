Ook St. Anna vanaf 1 oktober rookvrij

In navolging van onder meer andere ziekenhuizen, gezondheidscentra, scholen en openbare gebouwen wordt het St. Anna Ziekenhuis vanaf 1 oktober rookvrij. Dan mag er niet meer gerookt worden op het terrein van het ziekenhuis, zowel in Geldrop als in Eindhoven. Dus ook niet op de parkeerplaats of voor de ingangen. Dit geldt voor medewerkers, patiënten en bezoekers.

Het ziekenhuis biedt hulp aan medewerkers en patiënten die met roken willen stoppen. Medewerkers die willen stoppen kunnen onder meer deelnemen aan stop met roken trainingen. Artsen kunnen patiënten die willen stoppen met roken doorverwijzen naar hun huisarts of ze krijgen een verwijzing voor de rookstoppolikliniek in het ziekenhuis.

Met de invoer van een rookvrij ziekenhuis sluit het Anna aan bij de landelijke campagne 'Op weg naar een rookvrije generatie', een initiatief van Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds.

Afgelopen week maakten ook het Antoni van Leeuwenhoek en Bravis Ziekenhuis bekend volledig rookvrij te worden.