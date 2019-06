Torens AMC krijgen facelift

Het Amsterdam UMC laat twee beddentorens van de locatie AMC grondig renoveren. Het academische ziekenhuis heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met bouwbedrijf Heijmans.

De renovatie van de torens is noodzakelijk, omdat deze verouderd zijn en vanwege de verschuivingen van zorg die voortvloeien uit de bestuurlijke fusie van het AMC en VUmc tot Amsterdam UMC. Dat laat de organisatie weten.



Er komen nieuwe verpleeg- en stafafdelingen, een nieuwe Neonatale Intensive Care Unit (NICU) en Cardiac Care Unit (CCU). Ook de renovatie en het moderniseren van de gevels staan op het programma.

Tijdens de renovatie blijven de afdelingen waar niet aan wordt gewerkt volledig in gebruik. Om de verpleegafdelingen en de stafverdiepingen ook tijdens de bouw optimaal te kunnen laten functioneren is een schuifplan ontwikkeld, waarbij verpleegafdelingen als werkende eenheden verhuisd worden om zo ruimte te maken voor de renovatie.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in het hele renovatietraject, aldus Amsterdam UMC. Zo worden grote delen van de gevel gerenoveerd om het binnenklimaat sterk te verbeteren en het energieverbruik fors te reduceren. Tevens introduceert het ziekenhuis in de gerenoveerde torens nieuwe concepten op gebied van logistiek, voeding en ICT. De werkzaamheden moeten in 2024 zijn afgerond.