Parnassia, Florence en Incluzio starten 24-uurs ondersteuning ggz

Florence, Incluzio en Parnassia Groep gaan samenwerken om 24 uur per dag, 7 dagen in de week ondersteuning te bieden aan ggz-cliënten en hun familieleden en naasten. Dat zal eerst via de telefoon zijn, maar ook stapsgewijs met innovatieve technologie, zoals chatten, beeldbellen, persoonsalarmering en slimme sensoren.

De drie zorgaanbieders willen hiermee aansluiten op de ambulantisering van de ggz. Ouderen en volwassenen met psychische klachten blijven vaker in hun eigen vertrouwde omgeving wonen. Zorg die ze nodig hebben blijft daarbij niet beperkt tot kantoortijden, maar vraagt meer bereikbaarheid van organisaties, stellen de samenwerkende partijen.

Gezamenlijk callcenter

De eerste stap in de samenwerking is de verhuizing van twee contactcenters van Florence en Parnassia Groep naar één gezamenlijke locatie. Later dit jaar volgt de overgang, samen met Incluzio, naar één ICT-platform. De partijen gaan samen zorg op afstand dienstverlening ontwikkelen rondom ouderenzorg en ggz. Op termijn moeten ook andere zorgpartijen zoals huisartsen, wijkteams, andere aanbieders van ggz en ouderenzorg, GGD en ziekenhuizen kunnen aansluiten.