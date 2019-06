Haagse ziekenhuizen stappen over op digitaal recept

Reinier de Graaf, LangeLand Ziekenhuis, HagaZiekenhuis en 117 apotheken in de regio Haaglanden zijn overgestapt op het e-recept. Artsen hoeven geen papieren recept voor de apotheek meer aan de patiënt mee te geven.

Dit meldt het Reinier de Graaf ziekenhuis. De Reinier Haga Groep, waartoe Reinier de Graaf behoort, heeft een convenant getekend met de apothekersvereniging EFDH dat dit mogelijk maakt. Artsen van Reinier de Graaf hádden al de mogelijkheid om een elektronisch recept naar de apotheek te sturen. Maar omdat een recept met een handtekening ondertekend moet worden, en dit digitaal niet kan, kreeg de patiënt tóch nog een papieren recept mee. In het convenant is vastgelegd dat de arts en de apotheker het e-recept nu als volwaardig recept beschouwen.

Logische stap

Directeur bedrijfsvoering Stefan Kroese: “De huisartsen en apotheken in de regio werken al met het e-recept. Deze stap is niet meer dan logisch. Het past in onze missie om de zorg laagdrempeliger te maken voor de patiënt door hem digitale mogelijkheden en meer regie te geven.” Longarts Toon van der Looi is blij met het e-recept: “Met letterlijk één druk op de knop verstuur ik een recept rechtstreeks naar de apotheek. De patiënt kan het papieren recept niet meer vergeten en de apotheek kan het medicatievoorschrift alvast voorbereiden, waardoor de wachttijden korter worden. Minder papier is ook beter voor het milieu. Ik zie alleen maar voordelen.”