Radboudumc zet al haar patiënten aan tot bewegen

Na een succesvolle testfase gaan alle afdelingen van Radboudumc met het concept ‘Beter uit bed’ werken. Dit is een programma waarin patiënten, bezoekers en zorgverleners gestimuleerd en gefaciliteerd worden met als doel de patiënt zoveel mogelijk te laten bewegen. Meer activiteit leidt namelijk tot een beter herstel, en een betere prognose.

Dat liet het Radboudumc onlangs weten. Met het programma verlegt het ziekenhuis de focus van ‘zorg en dienstverlening aan en in bed’ naar een aanpak die beweging stimuleert. Het gaat erom wat de patiënt wel kan, in plaats van wat hem mankeert. Onderzoek toont aan dat het stimuleren van activiteit 25 procent van de functionele achteruitgang voorkomt. Tevens zouden ouderen per ‘ligdag’ tot wel vijf procent van hun spierkracht verliezen. Dit belemmert hun revalidatie en maakt hen zorgafhankelijk.

Infuuspalen en bedfietsen

Hoe ziet het concept er in de praktijk uit? Er is budget vrijgemaakt voor de coaching van zorgmedewerkers, het beter beschikbaar maken van informatie over bewegen, en voor het functioneler (en gezelliger) inrichten van de gangen en zithoeken op de afdelingen. Er worden bijvoorbeeld meer infuuspalen geplaatst en de patiënten krijgen meer bewegingsruimte om actief te zijn. Patiënten die noodzakelijk in bed moeten liggen, krijgen alternatieve oefeningen. Tevens kunnen zij gebruikmaken van een bedfiets.

Vier implementatiefasen

Het programma bestaat uit vier fasen met verschillende activiteiten en handelingen. De oriëntatiefase, waarin het ‘Beter uit bed’-team kennismaakt met een geïnteresseerde afdeling of ziekenhuis trapt het programma af. Daarna wordt in de inventarisatiefase gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld. Vervolgens zullen de activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden in de uitvoeringsfase. Tenslotte kijken patiënten en zorgverleners in de borgingfase naar hoe de nieuw werkwijze verankerd kan worden in het dagelijks handelen. Alle handelingen moet stuk voor stuk uitgevoerd worden om de implementatie te laten slagen.