'Uithuisplaatsing kinderen moet vaker samen'

Als meerdere kinderen uit één gezin uit huis worden geplaatst, moet er meer worden gedaan om ervoor te zorgen dat ze in hetzelfde pleeggezin of gezinshuis terechtkomen. Dat vindt de voltallige Tweede Kamer.

Volgens kinderrechtenorganisatie Defence for Children eindigen in zo'n 50 procent van de uithuisplaatsingen, broertjes en zusjes niet in hetzelfde pleeggezin of gezinshuis. Dat moet anders, vindt de SP. Alle andere partijen scharen zich achter deze oproep. De regering zou bijvoorbeeld kunnen onderzoeken of er een 'samen, tenzij'-principe in de wet kan worden vastgelegd.



Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) zei tijdens een eerder debat ook voor het samen plaatsen van kinderen te zijn. De praktijk leert echter dat er een tekort aan pleegouders is. Soms kunnen die wel één kind erbij hebben, maar niet meerdere. (ANP)