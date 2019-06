Verdubbeling stops in de spoedzorg

Spoedafdelingen van ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland vroegen ambulances in 2018 twee keer zo vaak om het ziekenhuis te mijden als in 2015, meldt NRC. Het ging om maar liefst 5600 zogeheten 'stops', gemiddeld vijftien per dag. Ook Groningen en Drenthe tellen steeds meer stops. Patiënten die in direct levensgevaar zijn, worden nooit geweigerd bij spoedhulp.

Ofschoon minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) hoge prioriteit geeft aan dit "onwenselijke" fenomeen, net als zijn voorganger Edith Schippers (VVD), blijft het aantal geregistreerde stops toenemen. Dat blijkt uit onderzoek van de krant.



Met zulke stops geeft een ziekenhuis aan dat het geen extra patiënten meer kan opvangen die per ambulance naar een spoedafdeling moeten worden gebracht.



De meeste stops worden afgekondigd op de spoedeisende hulp (SEH), daarna de eerste harthulp. Spoedeisendehulpartsen vroegen in 2016 al in een brandbrief het ministerie van Volksgezondheid om maatregelen: "De rek is eruit." (ANP)