Greet Prins in Eerste Kamer

Greet Prins, bestuursvoorzitter van Stichting Philadelphia Zorg en voormalig lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, is op 11 juni geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer. Zij maakt deel uit van de CDA-fractie.

Greet Prins (1954) was tot mei dit jaar lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ze is nog lid van het bestuur van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Tevens bekleedt zij enkele toezichthoudende functies. Zo is ze lid van de raad van commissarissen van CSU en van de raad van beheer van Cosun (holding van onder andere Suikerunie, Aviko, Nedalco). Daarnaast is ze voorzitter NCRV/vice-voorzitter KRO-NCRV.