Nieuwe directeur voor KNOV

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) krijgt een nieuwe directeur. Het bestuur heeft Charlotte de Schepper benoemd. Zij volgt Martin Groesz op, die op dit moment waarnemend directeur is en die functie blijft vervullen tot 1 september.

Dat meldt de KNOV op haar website. Martin Groesz werd waarnemend directeur nadat Stella Salden per 1 januari opstapte bij de KNOV.

Houdbare zorg

Charlotte de Schepper-Kerckhaert is 47 jaar. Zij werkt nu bij Zorgverzekeraars Nederland. Ze startte bij ZN om als adviseur bij te dragen aan de geestelijke gezondheidszorg, de afgelopen jaren heeft ze zich gericht op de langdurige zorg. Ze zet zich in om bij te dragen aan houdbare zorg die de persoon centraal stelt, met compassie geleverd wordt, op een effectieve manier in netwerken rondom de patiënten. Daarnaast is zij lid van de raad van toezicht van de RijnWaal zorggroep.



Charlotte de Schepper: "Ik heb zin om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Mijn hart ligt bij de zorg, ik ben ervan overtuigd dat ik bruggen kan bouwen tussen de verschillende stakeholders om vanuit deze functie een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg die verloskundigen bieden."