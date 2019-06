Nieuwe voorzitter voor Groene Hart Ziekenhuis

De Raad van Toezicht van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) heeft Lodewijk de Beukelaar (55) benoemd als nieuwe voorzitter Raad van Bestuur.

De Beukelaar start in zijn nieuwe functie per 1 september. De Beukelaar is al sinds 2015 lid van de Raad van Bestuur van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen is daarnaast toezichthouder bij Laurens en als arbiter verbonden aan het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

Bestuurlijke ervaring

De voorzitter van de Raad van Toezicht, Henk Hagoort, is verheugd over de benoeming van De Beukelaar. “Met zijn bestuurlijke ervaring in de zorgsector vormt hij straks samen met Marlies Telgenkamp en het co-bestuur een krachtig team. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat zij gezamenlijk de goede koers van het ziekenhuis zullen voortzetten en daarmee de strategische ambities van het Groene Hart Ziekenhuis kunnen realiseren.”