Eerste rookvrije openbare zone van Nederland rond Gronings ziekenhuis

Groningen heeft als als eerste gemeente in Nederland een rookvrije openbare zone ingevoerd. De maatregel geldt voor een gebied rondom de ingang van het universitair ziekenhuis UMCG.

Ook op het plein voor het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen en bij het Alfa College in de Admiraal de Ruijterlaan, beide eveneens openbare weg, mag vanaf woensdag niet meer gerookt worden.

Boetes

Mensen die in de betreffende gebieden nog wel roken kunnen volgens de gemeente in het uiterste geval worden beboet. Het doel van de maatregel is ''het beschermen van bezoekers van plaatsen als scholen, sportverenigingen en ziekenhuizen tegen hinder door rook(gassen).'' Het gehele UMCG-terrein en gebouwen waren sinds begin dit jaar al volledig rookvrij. (ANP)