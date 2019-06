Nieuwe leden in rvt GGZ Friesland

Rick Mentjox en Ger Jaarsma zijn toegetreden tot de raad van toezicht van GGZ Friesland. Ze nemen de plaats in van Ton Baas en Peter Ketelaar.

Dat meldt GGZ Friesland op 12 juni. Elly van ’t Hof, sinds september 2017 in de raad van toezicht, werd door het vertrek van Ton Baas benoemd tot voorzitter. Van ’t Hof heeft een lange staat van dienst in de financiële dienstverlening en werkte in allerlei directiefuncties bij de Rabobank.

Psychiater

Rick Mentjox komt uit Bilthoven. Hij is psychiater en psychotherapeut van origine, maar combineerde het werk in de praktijk al snel met leidinggevende functies. Tot voor kort was Mentjox bestuurder van de Zeeuwse GGZ organisatie Emergis. Hij is de eerste psychiater die een toezichthoudende rol gaat vervullen bij GGZ Friesland.



Ger Jaarsma woont in Leeuwarden en is afkomstig uit de financiële wereld en de woonsector.