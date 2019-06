Huisartsen en specialisten Franciscus begraven strijdbijl

Huisartsen uit Schiedam en specialisten van het Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis hebben de strijdbijl begraven. Zij gaan elkaars vergaderingen bijwonen. Daarvoor hebben ze op 12 juni een verklaring van toehoorderschap getekend. Zo kunnen de artsen uit de eerste en tweede lijn beter op elkaar inspelen en samenwerken.

Dat meldt het Franciscus Gasthuis & Vlietland op haar website. Met het toehoorderschap wordt een streep gezet onder de periode waarin er strijd was tussen de huisartsen en het ziekenhuis over de concentratie van zorg.

Agendapunten

In de verklaring, die volgens het ziekenhuis en de betrokken huisartsen uniek is in Nederland, staat dat de huisartsen en de medisch specialisten over en weer elkaars vergaderingen zullen bijwonen. Een afgevaardigde van het medisch stafbestuur schuift aan bij de kringledenvergadering van de huisartsen. En een afgevaardigde van het Kringbestuur van de huisartsen woont de stafvergaderingen van de specialisten bij. Toehoorders kunnen ook agendapunten aandragen.

Tackelen

De ledenraad van de huisartsenkring en de raad van bestuur en het medisch bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn positief over de toehoordersverklaring, omdat er zo ‘weer vertrouwen en transparantie is’. “Op relationeel niveau zijn grote vorderingen gemaakt”, zegt Hatin Baran, huisarts en lid van het kringbestuur. “Dat heeft alles te maken de gedrevenheid van de huisartsen en medisch specialisten om de patiëntenzorg te verbeteren, de onvermoeibare inzet van de afdeling transmurale samenwerking en de frisse wind die de raad van bestuur laat waaien. Het is niet realistisch om te denken dat toehoorderschap alle problemen in de toekomst zal tackelen, maar door open te staan voor feedback houden we elkaar scherp.”