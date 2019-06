Nieuw: online tool positieve gezondheid voor laaggeletterden

Institute for Positive Health (iPH) heeft de Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid gelanceerd. Deze is bedoeld voor laaggeletterden.

Na de volwassenen-, kind- en jongerentool is dit de vierde versie van het gespreksinstrument ‘Mijn Positieve Gezondheid’: de eenvoudige tool. Dit is een gespreksinstrument in eenvoudige taal voor mensen die moeite hebben met (begrijpend) lezen, maar andere geïnteresseerden kunnen de tool ook gebruiken. Het helpt de doelgroep na te denken over wat voor hen belangrijk is en wat ze willen doen om zich gelukkiger te voelen. Er is een digitale en papieren versie beschikbaar.

Handvatten voor zorgprofessional

De tool werkt als volgt: eerst beantwoord je een vragenlijst. Dan geef je de zes dimensies van je gezondheid een cijfer. Deze vul je vervolgens in op het ‘spinnenweb’. Hierdoor ontvouwt zich een beeld van jouw gezondheid op dat moment. Zo helpt de tool mensen om na te denken over wat voor hen belangrijk is en wat ze vervolgens kunnen doen om zich beter te voelen. De digitale versie van de eenvoudige tool heeft ook een voorleesfunctie. De papieren versie komt samen met het begeleidingsdocument voor zorgprofessionals. Dit document biedt professionals handvatten bij het bespreken van de thema’s waar bijvoorbeeld laaggeletterden tegenaan lopen.