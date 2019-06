Meerderheid Nederlanders wil vaccinatieplicht

Zeven op de tien mensen hebben het liefst dat de overheid vaccinatie verplicht. Dat meldt televisieprogramma EenVandaag, dat samen met het tijdschrift LINDA een peiling hield onder ruim 30.000 mensen. Een ruime meerderheid zegt te twijfelen aan de informatie die het RIVM en de GGD verstrekken over vaccinaties.

Uit het onderzoek blijft dat veel mensen de wens hebben dat de overheid zo snel mogelijk maatregelen neemt om de vaccinatiegraad hoog te houden. Driekwart van de mensen vindt het een goed idee om een vaccinatieconsult te verplichten, zoals in Duitsland het geval is. 82 procent van de mensen vindt dat crèches kinderen moeten kunnen weigeren als zij niet gevaccineerd zijn. Ouders van niet-gevaccineerde kinderen korten op de kinderbijslag kan rekenen op 55 procent steun.

Een ruime meerderheid, 60 procent van de ondervraagden, trekt de informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in twijfel. Volgens EenVandaag noemen veel ouders de informatie onduidelijk en eenzijdig en vragen ze zich af of alle informatie over bijwerkingen wel wordt gedeeld. (ANP)