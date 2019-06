Philips wint Award voor rol in gezondheidszorg

Henk van Houten bij de uitreiking

Chief Technology Officer Henk van Houten en Milan Petkovic, Department Head Data Science hebben namens Philips Research de Hendrik Lorentz Award ontvangen voor hun uitzonderlijk innovatief ondernemerschap en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van data science.

De prijs is onderdeel van de Data Science prijzen, die zijn uitgereikt bij de Jheronimus Academy of Data Science in Den Bosch. De Hendrik Lorentz Award is bedoeld voor organisaties die op een onderscheidende en innovatieve manier data science toepassen.

Digitale transformatie van de zorg

Philips Research won de prijs voor de voortrekkersrol die het bedrijf speelt in de digitale transformatie van de gezondheidszorg door toepassing van data science en kunstmatige intelligentie. Een van de innovaties waar de jury van de award enthousiast over was, is SmartSleep, een speciale hoofdband voor tijdens het slapen. Door middel van speciale pieptonen wordt de hersenactiviteit tijdens het slapen gesynchroniseerd en kan de gebruiker langer in een diepe slaap blijven. Volgens Philips is het de enige klinisch bewezen oplossing om de kwaliteit van diepe slaap te verbeteren. Zo’n 40 procent van de mensen tussen de 25 en 50 jaar krijgt niet genoeg slaap per nacht.

"De grootste uitdaging is het combineren van AI en andere technologieën met een goed begrip van de context waarin ze worden gebruikt", zei Van Houten bij de uitreiking. "Daarom plaatst Philips mensen - patiënten, clinici en individuele burgers - centraal in de transformatie en innovatie van de gezondheidszorg."