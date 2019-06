'Nederlandse medicijnproductie te kwetsbaar'

De afgelopen twintig jaar zijn steeds meer producenten van grondstoffen voor medicijnen uit Europa weggetrokken, onder meer naar China en India. Daardoor is het Nederlandse productieproces te veel afhankelijk geworden van die landen.

En dat maakt die productie kwetsbaar, zo waarschuwt hoogleraar Medische Microbiologie Heiman Wertheim van het Radboudumc bij de NOS. Voor sommige antibiotica zijn volgens hem wereldwijd namelijk nog maar enkele fabrieken over die de werkzame stoffen produceren. Die fabrieken staan bijna allemaal in China of India. Hij waarschuwt ervoor dat er heel snel tekorten kunnen ontstaan, bijvoorbeeld wanneer er een lading wordt afgekeurd. “Het gaat om de veiligheid van de bevolking en ik vind het daarom vreemd dat we ons zo afhankelijk maken van een land voor onze medicijnen."

'Onwenselijk'

Het beeld van de kwetsbare productie wordt onderschreven door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en door minister Bruno Bruins van Medische Zorg. De minister zegt de ontwikkeling scherp in de gaten te houden. Hij noemt het ‘onwenselijk’ dat de de keten van geneesmiddelenproductie kwetsbaar is omdat deze voor de productie van grondstoffen zo afhankelijk is geworden van een beperkt aantal landen.

Wertheim pleit ervoor bij NOS dat medicijnfabrikanten weer naar Europa komen, ook al is dat duurder. Volgens hem kost het namelijk ook jaarlijks geld om naar oplossingen voor tekorten te zoeken. "We moeten zorgen dat we niet meer kwetsbaar zijn. Dat zijn we aan onze bevolking verplicht."

Europa

De minister zegt het hoog op de agenda te zetten van de de nieuwe Europese Commissie. "Het is belangrijk om op een dossier als dit binnen Europa samen op te trekken met andere landen."