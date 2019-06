Persoonsgerichte zorg verbetert welzijn patiënt

Persoonsgerichte zorg verbetert het fysieke en sociale welzijn van patiënten. Ook zorgt het ervoor dat zorgverleners hun werk leuker vinden.

Dat is de conclusie van het project 'Anders denken, Anders doen'. In dit project deden de huisartsenpraktijken van Zorggroep RCH in Midden-Brabant samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam een jaar lang onderzoek naar de effecten van persoonsgerichte zorg voor patiënten met meerdere aandoeningen tegelijk. De deelnemende professionals aan dit project bepalen zelf hun plan van aanpak. De ervaring leert dat het heel goed werkt als je als zorgprofessional zélf de tools kiest die bij jou en je patiënten passen.

Meer dan een checklist

Bij persoonsgerichte zorg gaat het niet alleen om kijken naar de ziekte van de patiënt, maar om de patiënt in het geheel van zijn leven te zien. In plaats van een meteen een checklist afwerken verdiept de zorgverlener zich eerst in de patiënt in en denkt van daaruit met hem of haar mee.

Persoonsgerichte zorg vraagt om een andere manier van denken en doen, stelt huisarts Leonie Tromp op de site Zorg voor Beter. “Het vergt lef om het onvoorspelbare toe te laten in het consult.”

Verbeteren welzijn

Volgens professor Jane Cramm van de Erasmus Universiteit kan persoonsgerichte zorg een belangrijke bijdrage aan in het bredere welzijn van patienten leveren. “'Andere projecten laten zien dat verbeteringen in het bredere welzijn (fysiek, mentaal en sociaal) van patiënten heel lastig is en al helemaal bij patiënten met multimorbiditeit.”