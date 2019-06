WZA gaat vanaf maandag op de schop

Het Wilhemina Ziekenhuis Assen (WZA) start maandag met een grootschalige renovatie die een enkele jaren in beslag zal nemen. Het eerste project is de bouw van het ouder-en-kindcentrum, gevolgd door de Intensive Care/Hartbewaking en het OK-complex, zo maakt het ziekenhuis bekend.

In november en december moeten de eerste delen van het ouder-en-kindcentrum worden opgeleverd. In september start de bouw van de nieuwe afdeling Intensive Care/Hartbewaking. Die verbouwing is een aanloop naar de verbouwing van het OK-complex, die in 2020 volgt.

Om te kunnen verbouwen, moesten de kraamafdeling, kinderafdeling, hartbewaking/eersteharthulp en het chirurgisch dagcentrum hun patiënten deels verhuizen naar andere verpleegafdelingen. Dit is voorspoedig verlopen, zo laat het ziekenhuis weten.

Tijdens de verbouwing blijven afdelingen open, en gaat de zorg gewoon door. Het WZA vraagt patiënten wel rekening te houden met enige (geluids)overlast en bijvoorbeeld gewijzigde routes omdat afdelingen tijdelijk verplaatst zijn.