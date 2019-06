DrieGasthuizenGroep gaat bewoners alleen fingerfood serveren

Om de eetlust bij ouderen te stimuleren en ondervoeding tegen te gaan, gaat De DrieGasthuizenGroep in Arnhem haar bewoners maaltijden in de vorm van fingerfood serveren. De proef gaat in het najaar starten.

De plannen op 13 juni gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor personeelsleden en vrijwilligers, zo schrijft dagblad de Gelderlander. Daar was ook fingerfood uit een 3D-printer te proeven. Dat is bedoeld om bijvoorbeeld dementerende ouderen makkelijker medicijnen toe te dienen.

Kleine porties

De bewoners van de 22 woongroepen van de instelling krijgen straks kleine porties traditioneel bereide maaltijden, die ze met de hand kunnen eten. Uit eerdere experimenten bleek dat ouderen daardoor meer en beter gaan eten.



Sommige bewoners van De DrieGasthuizenGroep krijgen nu al fingerfood geserveerd, maar dat zijn individuele gevallen. Vanaf het najaar wordt dit de standaard.