Cofinimmo koopt zorgcomplex in Haagse Hout

Het Belgische zorgvastgoedinvesteringsfonds Cofinimmo heeft het zorgcomplex Huis Nebo in Den Haag gekocht. Cofinimmo betaalde er ruim 22 miljoen euro voor.

Dit maakte de zorgvastgoedinvesteerder op 13 juni bekend, meldt vastgoedsite PropertyNL. Het gaat om een gebouw uit 2004 met ruimte voor ongeveer 115 bedden. In Huis Nebo is woonruimte voor dementerende ouderen, in open en gesloten setting, en wordt Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) geboden.

Locatie

De overeenkomst heeft een resterende looptijd van tien jaar. De overeenkomst wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex. Het initieel bruto-rendement bedraagt vijf procent. Dat is volgens Cofinimmo conform de kwaliteit van de locatie. Huis Nebo ligt in de wijk Haagse Hout.



"Onze zorgvastgoedportefeuille in Nederland vertegenwoordigt vandaag bijna 240 miljoen euro. Onze doelstelling is te blijven groeien in dit land waar de behoefte aan opvang en zorg voor oudere mensen snel groeit", zegt Confiminno-CEO Jean-Pierre Hanin.