Orgito is laatste 'Bronovo-baby'

Orgito is de laatste baby die in het ziekenhuis Bronovo in Den Haag is geboren, meldt het Haaglanden Medisch Centrum (HMC). De afdeling verloskunde van het ziekenhuis verhuist dit weekeinde naar HMC Westeinde aan de Lijnbaan in Den Haag.

Het jongetje werd vrijdag geboren. De trotse ouders zijn ook trots dat hun zoon de laatste baby is die in HMC Bronovo is geboren. ''Een mooi verhaal voor wanneer Orgito groter is.''

Het Bronovo-ziekenhuis wordt uiterlijk 2024 helemaal gesloten. Op vrijdagavond 14 juni stopte de verloskundige afdeling al met het opnemen van vrouwen die gaan bevallen.

Het Bronovo genoot landelijke bekendheid door de klandizie van de Oranjes. Willem-Alexander toonde er zijn pasgeboren nakomelingen voor het eerst aan het Nederlandse volk. Troonopvolgster prinses Amalia werd er geboren, net als haar zusjes en verschillende andere kinderen van de koninklijke familie en talloze kinderen van gezinnen uit Den Haag en omstreken. (ANP)