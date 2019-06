Amsterdamse huisartsen wisselen nauwelijks gegevens uit

Het gaat nog niet hard met de digitale gegevensuitwisseling in de Amsterdamse huisartsenzorg. Minder dan de helft van de praktijken in de hoofdstad is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Dat schrijft het AD op 17 juni. Ongeveer 45 procent werkt met het LSP, landelijk is dat 80 procent. In Amsterdam zijn ongeveer 120 artsen aangesloten. Huisartsenposten Amsterdam en de Huisartsenkring Amsterdam maken zich zorgen dat artsen ’s avonds en in de weekenden cruciale patiëntinformatie missen. Ze zijn daarom een campagne begonnen om te wijzen op nut en noodzaak van digitaal uitwisselen.

Privacy

De belangrijkste reden dat de Amsterdamse huisartsen nog niet zijn aangesloten is dat ze kritisch zijn op de privacy-aspecten van het LSP. Huisartsenkring Amsterdam heeft daarom een alternatief bedacht: de Whitebox. Dat is onlangs ingevoerd. Ongeveer dertig huisartsen hebben zich daarop aangesloten.

Apotheken

Van alle keren dat er buiten kantooruren via LSP of Whitebox medische informatie wordt opgevraagd, is die nu in 15 procent van de gevallen daadwerkelijk in te zien. Landelijk is dat 44 procent. De Amsterdamse apotheken zijn wel bijna allemaal aangesloten op het LSP. Dat heeft als voordeel dat medicatie-overzichten wel in te zien zijn voor een waarnemend arts.