Gelderse huisartsen onder druk door personeelstekorten

In de provincie Gelderland kan het tekort aan doktersassistenten binnen twee jaar oplopen tot 92. Dat kan als gevolg hebben dat huisartsenpraktijken hun deuren moeten sluiten.

Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) in het AD.

Zorgen

Huisarts Frank Leurs van huisartsengroep Milbergen - met locaties in Millingen, Leuth, Ooij en Beek plaatste afgelopen week al een wanhopige oproep op Facebook. “Ben me zorgen aan het maken over het steeds groter wordende tekort aan huisartsen en doktersassistentes in Nederland. Gelukkig hebben we in de Ooijpolder nog genoeg huisartsen, maar misschien moet ik mijn praktijk in de zomer een paar weken sluiten, omdat er geen assistente is.” Zijn praktijk zit al maanden met een onvervulde vacature voor doktersassistent.

Tekorten

Landelijk bestaat hetzelfde beeld. Ook andere regio’s kampen met dezelfde tekorten. Een onderzoek van Nivel en Prismant eerder dit jaar laat zien dat de capaciteit aan huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners (POH’s) maar in beperkte mate toeneemt, terwijl het aantal studenten dat hiertoe wordt opgeleid veel minder hard groeit en praktijken te maken krijgen met meer ouderen en chronisch zieken. Volgens cijfers van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat het tekort aan doktersassistenten in ons land in 2022 kan oplopen tot 600. In Gelderland zouden er volgens cijfers van werkgeversvereniging Zorg en Welzijn over twee jaar al 92 assistenten te weinig zijn.

Volgens de NVDA brengt het tekort aan assistenten de kwaliteit van huisartsenzorg in gevaar. Volgens voorzitter Kees Gillis is de poortwachterfunctie van de assistent heel belabgrijk. Als die wegvalt heeft de zorg een probleem, stelt hij in het AD. Uiteindelijk zou door toenemende werkdruk voor de andere assistenten volgens hem zelfs de patiëntveiligheid in geding kunnen komen.