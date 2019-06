Oldambt wil grensoverschrijdende ziekenhuiszorg

De gemeente Oldambt wil voor snellere zorg patiƫnten naar Duitsland kunnen sturen. Tijdens een bezoek van minister Bruno Bruins stelde burgemeester Cora-Yfke Sikkema voor om proefgemeente grensoverschrijdende zorg te worden.

Patiënten uit Oldambt zouden naar Leer in Ost-Friesland of Papenburg in Emsland kunnen. Nu zijn ze nog aangewezen op het UMCG en het Martini Ziekenhuis in Groningen of OZG in Scheemda, waarvoor vaak wachtlijsten zijn, zo schrijft Dagblad van het Noorden.

Taalbarrière

Voor de proef zouden afspraken gemaakt moeten worden met de zorgverzekeraars over financiering. Daarnaast moeten patiëntgegevens ook uitwisselbaar zijn met Duitsland. Een eventuele taalbarrière kan ondervangen worden door personeel uit te wisselen, maar daarover moeten werkgevers ook goede afspraken. Ook de wederzijdse erkenning van diploma’s moet worden geregeld.



De burgemeester van Leer en de bestuurder van Landkreis Leer staan positief tegenover de plannen van Oldambt. Ook het UMCG wil deelnemen aan de proef.