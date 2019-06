Celstraf voor oplichting bij GGZ Drenthe

Wegens het oplichten van Espria/GGZ Drenthe is de 52-jarige Leo B. uit de Wijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De rechtbank in Amsterdam honoreerde de schadeclaim van GGZ Drenthe niet. De instelling kan nog wel naar de civiele rechter stappen.

Dat meldt dagblad de Stentor op 15 juni. De straf valt hoger uit dan de werkstraf plus voorwaardelijke straf die het OM vorige maand eiste. Er loopt daarnaast nog een ontnemingsvordering tegen B., de terugbetaling van onrechtmatig verkregen voordeel. Die is volgens het OM een half miljoen. De schade bij GGZ Drenthe bedraagt ongeveer een ton.

Facturen

B. is inkoopdeskundige sinds 2007. Zijn voormalige collega, de nu 61-jarige Jaap V. uit Leusden, was inkoopdirecteur bij Espria. V. haalde B. daar binnen, zogenaamd om het inkoopbeleid te verbeteren. B. diende veel en hoge facturen in, die door V. werden goedgekeurd. Die zou daar drie ton aan smeergeld voor hebben ontvangen. De constructie zou van 2008 tot 2013 hebben standgehouden. De rechtbank beoordeelt het als een vooropgezet plan om GGZ Drenthe geld afhandig te maken. De zaak kwam aan het licht toen B. een nieuw 'trucje' bedacht. Hij wilde zichzelf bonussen toekennen. Dat vonden collega’s verdacht en er kwam een boekenonderzoek.

Dementerend

De 61-jarige inkoper van Espria stond ook terecht bij de Rechtbank Amsterdam. Het is de vraag of hij verder wordt vervolgd, omdat hij dementerend is. De rechtbank laat nu onderzoek doen naar zijn verstandelijke vermogens.