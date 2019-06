Margreeth Kasper de Kroon wordt nieuwe voorzitter Visio

Per 1 oktober wordt Margreeth Kasper de Kroon de nieuwe voorzitter raad van bestuur bij de Koninklijke Visio. Ze volgt in die functie Jules de Vet op, die sinds december 2018 als interimvoorzitter raad van bestuur aan Visio is verbonden.

Momenteel werkt Kasper de Kroon nog als bestuurder bij Zorggroep Noordwest-Veluwe. Daarvoor heeft zij verschillende functies bij Achmea vervuld, waarvan de laatste zes jaar als directeur Zorginkoop langdurige zorg. Daarnaast is zij bij brancheorganisatie ActiZ portefeuillehouder bekostiging en contractering en woordvoerder van de kerngroep Wonen&Zorg, en is ze als vicevoorzitter van de raad van toezicht betrokken bij Hogeschool Windesheim.

De raad van toezicht van Visio noemt haar een ‘aantoonbaar innovatief bestuurder’, en heeft er “vertrouwen in dat ze met haar ervaring op verschillende vlakken doeltreffend leiding zal kunnen geven aan de vele uitdagingen en veranderingen waar Visio voor staat.”