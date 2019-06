Schakelring, Riethorst Stromenland en Volckaert willen fuseren

Stichting Schakelring, Stichting De Riethorst Stromenland en Stichting Volckaert willen samengaan. De bedrijven hebben op 11 juni de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de fusie.

De ACM maakt op 18 juni melding van de fusie. De drie stichtingen bieden dienstverlening aan in de VVT-sector aan ouderen, chronisch zieken en mensen met kortdurende en/of specialistische hulpvragen. De Schakelring doet dat voornamelijk in de regio Waalwijk en Heusden. De Riethorst Stromenland is actief in de gemeente Altena, Geertruidenberg en Oosterhout. Volckaert biedt haar diensten voornamelijk aan in de gemeente Oosterhout en Dongen.