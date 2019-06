'Nederlanders willen alternatieve geneeswijzen in basispakket'

Zo'n zes op de tien van de Nederlanders vindt dat alternatieve geneeswijzen moeten worden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Dat blijkt uit het Onderzoek Belevingen 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ruim eenvijfde van de ondervraagden vindt dat alle alternatieve geneeswijzen vergoed moeten worden en bijna 40 procent ziet graag op z'n minst één alternatieve behandelmethode in het basispakket. Momenteel worden alternatieve geneeswijzen alleen vergoed in de aanvullende verzekering.

Voorkeur

Een kwart van de Nederlanders waardeert alternatieve geneeswijzen evenveel als reguliere geneeswijzen. Vrouwen hechten er meer waarde aan dan mannen: zij hadden in 2018 ruim anderhalf keer zo vaak contact met alternatieve genezers. Laagopgeleiden hechten over het algemeen meer waarde aan alternatieve genezers dan hoogopgeleiden, maar bezoeken deze minder vaak.

Het aantal volwassenen dat een alternatieve genezer bezocht, lag in 2018 op 11 procent. Vooral de acupuncturist, de chiropractor en de homeopaat zijn populair. Over het algemeen zijn patiënten van alternatieve genezers tevreden over de behandelaar: het gemiddelde waarderingscijfer ligt op een 7,9.

Onderzoek

De meerderheid van de ondervraagden vindt dat alternatieve genezers een diploma moeten hebben. Ook vindt een ruime meerderheid van de Nederlanders dat onderzoek naar de werking en risico’s van alternatieve geneeswijzen belangrijk is, 64 procent vindt dat de overheid moet meebetalen aan dit soort onderzoek.

Bij de vragen die het CBS heeft gesteld aan deelnemers van het odnerzoek, zijn eventuele gevolgen voor de zorgpremie of de rest van het basispakket niet aan de orde geweest.