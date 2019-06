Nieuwe psychiater in raad van bestuur GGZ NHN

Psychiater Elsbeth de Ruijter gaat vanaf 1 januari 2020 deel uitmaken van de raad van bestuur van GGZ Noord-Holland-Noord. Zij neemt dan de taak over van Marijke van Putten en gaat samen met Jos Brinkmann leiding geven aan GGZ NHN.

Dat meldt GGZ NHN op 18 juni. Van Putten stopt als bestuurder, maar blijft als psychiater verbonden aan de organisatie. De reden dat ze haar taken neerlegt is dat ze meer tijd wil besteden aan haar privéleven.

F-ACT

Elsbeth de Ruijter is op dit moment lid van de raad van bestuur bij GGZ inGeest. Daarnaast bekleedt zij nog enkele andere bestuurlijke functies als voorzitter van het bestuur van VBZ, lid raad van bestuur van TOPGGz, voorzitter van het bestuur Phrenos en voorzitter van F-ACT Nederland. In die laatste rol maakt De Ruijter zich sterk voor de ambulantisering van de ggz, wat aansluit bij de missie van GGZ NHN waar F-ACT is ontwikkeld.