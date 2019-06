Wet zorg en dwang neemt belangrijke horde in de Kamer

De Tweede Kamer heeft vanmiddag ingestemd met aanpassingen van de Wet zorg en dwang (Wzd) die de wet weer een stap dichter bij invoering brengt. De aanpassing betrof onder meer de taken en bevoegdheden van de Wdz-functionaris, die met de wet wordt ingevoerd.

De Wet zorg en dwang moet op 1 januari 2020 – samen met de Wet verplichte ggz – de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrie vervangen. Vanuit de zorgsector en de Kamer is een beroep gedaan op verantwoordelijk minister Hugo de Jonge (VWS) om de wet op een aantal punten te verduidelijken of te verscherpen.

Wdz-functionaris

Begin mei stelde de minister voor om onder meer vast te leggen dat Wdz-functionarissen die zelf geen arts zijn altijd eerst een arts raadplegen voordat zij tot dwangmaatregelen besluiten. Verder zouden cliënten moeten actief en op een manier die zij begrijpen, worden geïnformeerd over de mogelijkheden om een vertrouwenspersoon in te schakelen. De voorwaardelijke machtiging voor jongvolwassenen moet worden opgenomen in het dossier van de cliënt en moet ook beschikbaar zijn voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De vervaltermijn van machtigingen die nu nog in het kader van de Wet BOPZ worden afgegeven, wordt verlengd van zes naar twaalf maanden.

Voordat de Kamer over deze wijzigingen in de Wdz kon stemmen, werden vorige week nog een tweetal moties ingediend. Een motie van D66-Kamerlid Vera Bergkamp en SP-Kamerlid Maarten Hijink die vroeg om de informatieplicht van zorgaanbieders jegens cliënten en hun vertegenwoordigers explicieter op te nemen kreeg steun van de overgrote meerderheid van de Kamer. Eerder had de minister in een schriftelijke reactie laten weten dat dit zou bijdragen aan de rechtszekerheid van cliënten en dat hij er daarom niet op tegen kon zijn.

Overgangsjaar

Het aannemen van deze motie maakte de weg vrij voor de Kamer om ook met De Jonges aanpassingen van de wet in te stemmen. Hiermee komen zowel de Wdz als de Wvggz na jarenlange discussie en debat weer een stuk dichterbij de invoering op 1 januari. Onlangs benadrukte minister De Jonge opnieuw dat hij aan deze invoeringsdatum wil vasthouden. Wel is hij het zorgveld tegemoet gekomen door voor te stellen om van 2020 een overgangsjaar te maken, waarbij de wet wel van kracht is, maar zorgaanbieders de tijd krijgen om te leren van de toepassing in de praktijk.

Een motie van de SGP om meer onderzoek te doen naar de aanstelling van wijkverpleegkundigen als Wdz-functionaris kreeg overigens onvoldoende steun in de Kamer.