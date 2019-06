Hospice Bardo heeft nieuwe directeur-bestuurder

Simone Koops-Ouwerkerk gaat op 1 september aan de slag als directeur-bestuurder van Stichting Bardo. Zij volgt Marion Sonneveld op die na zeven jaar afscheid neemt als directeur-bestuurder.

Koops-Ouwerkerk is een oude bekende van Bardo. Zij was in het verleden al bestuurder van de Stichting Vrienden van Hospice Bardo. De nieuwe directeur-bestuurder is van origine jurist en is sinds 1991 werkzaam in de gezondheidszorg. Zij heeft diverse functies gehad op MT- en directieniveau, met name in de ziekenhuissector. Meest recent was zij als netwerkdirecteur verantwoordelijk voor de oncologische samenwerking tussen drie ziekenhuizen in Gelderland.

Bardo biedt zorg en ondersteuning in de laatste fase van het leven. In het hospice en thuis.