Groepsleider jeugdzorg krijgt celstraf voor ontucht

Na hoger beroep is een 46-jarige groepsleider veroordeeld tot anderhalf jaar cel omdat hij een seksuele relatie had met een 16-jarig meisje in jeugdzorginstelling de Heldringstichting in Zetten. Hij kreeg ook een beroepsverbod en mag drie jaar niet werken in de zorg of hulpverlening.

Dat oordeelde het gerechtshof in Arnhem op 18 juni. De groepsleider, een man uit Arnhem, kreeg twee jaar geleden al dezelfde straf opgelegd door de rechtbank. Hij zou in 2015 meermalen ontucht hebben gepleegd met het meisje. De man ging in hoger beroep omdat hij dit ontkende. Maar het hof concludeert ook dat hij bewust een vertrouwensband met het meisje opbouwde ,seksuele gevoelens aanwakkerde en meermalen seks met haar had.

Functie

Het hof verwijt de man dat hij voor de bevrediging van zijn eigen seksuele behoeftes misbruik heeft gemaakt van het overwicht dat hij door zijn leeftijd op het slachtoffertje had, maar ook door zijn functie. “Als groepsleider had hij het slachtoffer juist moeten beschermen tegen gedragingen waar hij zich zelf schuldig aan heeft gemaakt”, zo staat in het vonnis.