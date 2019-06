VUmc lanceert campagne tegen onacceptabel gedrag

Elf procent van de geneeskundestudenten en 21 procent van de co-assistenten krijgt te maken met seksuele intimidatie. Daarom lanceren de opleidingen geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc, een campagne rondom dit thema.

De cijfers komen uit onderzoek van platform De Geneeskundestudent, onderdeel van artsenfederatie KNMG. Opleidingsdirecteur Christa Boer vindt de cijfers onthutsend en ze besloot met een campagne omtrent grensoverschrijdend gedrag te initiëren. "Onze studenten worden straks onderdeel van een wereld waar op het gebied van persoonlijke veiligheid nog veel te winnen is. We kunnen zeggen dat het daar anders moet, óf we kunnen artsen opleiden die het verschil maken. Wij kiezen voor het laatste."

Dialoog

Het doel van de campagne is om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken. Boer: "Veiligheid ontstaat niet door voorschriften, maar vanuit dialoog: je eigen grenzen én die van anderen leren kennen, en respecteren."

Er zijn negen ambassadeurs uit de bachelor- en de masteropleiding geneeskunde aangesteld. Studenten kunnen met hen praten over het thema. Ook wordt aangeraden om contact op te nemen met studieadviseurs.

Toolkit

Onderdeel van de campagne is een toolkit om met seksuele intimidatie op het werk en op de universiteit om te gaan. Daarin wordt omschreven hoe studenten grensoverschrijdend gedrag kunnen signaleren en vastleggen en bij wie ze steun kunnen zoeken. Er wordt benadrukt dat het belangrijk is om voor jezelf op te komen en om anderen serieus te nemen. Ook wordt uitgelegd hoe een student een officiële melding kan doen. Andere UMC's en opleidingsziekenhuizen hebben aangegeven dat zij mee willen doen met de campagne.