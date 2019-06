Eerste duit Nederland tegen superbacteriën

Nederland steekt 4,5 miljoen euro in een nieuw fonds voor de strijd tegen bacteriën die bestand zijn tegen antibiotica. Die eerste bijdrage moet andere landen over de streep trekken om ook geld in het fonds te storten.

Nederland probeert het voortouw te nemen in de strijd tegen resistente 'superbacteriën'. Die maken jaarlijks honderdduizenden slachtoffers, zegt minister Bruno Bruins (Medische Zorg), die deze week een veertigtal landen ontvangt om samen resistentie terug te dringen. Artsen staan machteloos en moeten toezien hoe een simpele ontsteking een dodelijke afloop krijgt, waarschuwt Bruins.

De minister wil dat tegengaan door nieuwe antibiotica te maken en medicijnen ook beter te gebruiken, zodat ziekteverwekkers niet de kans krijgen zich daartegen te wapenen. Dat laatste gebeurt vooral in ontwikkelingslanden. Het nieuwe fonds is er vooral voor hen.

Nederland trekt de komende jaren ook 5 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. (ANP)