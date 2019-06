SVRZ start zorg voor jonge mensen met dementie in Zeeland

SVRZ gaat in Zeeland zorg aanbieden aan jonge mensen met dementie en hun familie en mantelzorgers. Half september opent de zorginstelling een dagbehandeling in een appartement in Lewedorp. Begin volgend jaar start een groepswoning in Terneuzen.

Dat meldt SVRZ op haar website. De organisatie is nu aan de slag om teams samen te stellen, met naast verpleging ook een arts, fysiotherapeut, psycholoog, logopedist en maatschappelijk werker. De behandeling richt zich op zelfredzaamheid, versterken van eigenwaarde en het netwerk van de jong dementerende. Voor de dagbesteding - voor acht jonge mensen met dementie - en de groepswoning voor zes cliënten worden twee bestaande woningen verbouwd.

Diagnose

Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen de 40 en 65 jaar. Bij jonge mensen is dementie anders dan bij ouderen. Er is vaak geen geheugenverlies zoals bij ouderen, maar vooral iemands gedrag of taal verandert. Omdat hun klachten vaak worden gezien als burn-out of depressie, duurt het vaak lang voordat ze de diagnose dementie krijgen. Ook zitten jonge mensen met dementie in een hele andere levensfase dan ouderen. Zij krijgen vaak problemen op het werk of binnen het gezin. Daardoor hebben ze specialistische zorg nodig.