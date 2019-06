Erik-Jan Borgmeijer interim lid raad van bestuur Amarant

In verband met het vertrek van de huidige bestuurder Marc Bindels start Erik-Jan Borgmeijer per 1 juli 2019 als lid raad van bestuur ad interim. Samen met Ronald Helder vormt hij een collegiaal bestuur.

Borgmeijer is oud-bestuurder van Amarant. Hij zal zich tijdens zijn interim periode met name richten op de bedrijfsvoering, huisvesting, informatiemanagement en ICT. De werving van een nieuwe bestuurder wordt direct na de zomervakantie gestart. Naar verwachting zal die in de loop van volgend jaar kunnen starten.