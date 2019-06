'Minister Gehandicaptenzaken' bij ministerraad

De officieuze minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink, is vrijdag even aangeschoven bij de ministerraad. "De nieuwe collega stel ik graag even voor aan de andere collega's , zei vicepremier en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge.

Brink werd maandag in een televisieprogramma van KRO-NCRV gekozen op de post. Hij komt een jaar lang in dienst van de omroep om programma's te maken. "Er is nog ongelofelijk veel werk te doen om het leven van mensen met een beperking beter te maken", aldus De Jonge.

De 33-jarige Brink, die gemeenteraadslid in Hardenberg is, verklaarde een aantal doelen te hebben. Hij wil meer aandacht voor kinderen met een handicap, meer maatwerk om mensen met een beperking aan het werk te helpen en meer aandacht voor eenzaamheid onder deze groep. Nederland telt ongeveer twee miljoen mensen met een beperking. (ANP)