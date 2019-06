Abrona Woerden leidt eigen cliënten op tot woonhulp

Zorginstelling Abrona leidt haar eigen cliënten op tot woonhulp. Volgende week doen de deelnemende cliënten hun eerste examens. Met de anderhalf jaar durende opleiding sluit Abrona aan bij een landelijke pilot.

Abrona biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking of een maatschappelijk probleem. De opleiding valt onder NUdoen!, als leer-werkbedrijf onderdeel van Abrona. Hiervoor is samenwerking gezocht met het praktijkonderwijs Futura College in Woerden en zorgcentrum Careyn Weddesteyn. De pilot is gestart met drie leerlignen. Inmiddels is het aantal uitgebreid tot zeven Abrona-clienten.

Woonhulp als functie

Tijdens de opleiding wordt geleerd hoe ondersteuning geboden kan worden bij het huishouden, vrijetijdsbesteding en wonen van ouderen of mensen met een beperking. Na afronding ontvangen de leerlingen een diploma, en kunnen zij aan de slag als woonhulp. Dit houdt in dat de cliënten licht huishoudelijk werk kunnen doen, met ouderen wandelen, koffie en thee zetten, en met de maaltijd helpen.

Win-winsituatie

Esther van de Woestijne, persoonlijk ondersteuner bij Abrona, noemt de opleiding "een goede zet met het oog op het arbeidstekort in de zorg". Met het initiatief worden de cliënten opgeleid tot een betaalbare baan in de zorg, en ook draagt het project bij aan het invullen van de vacatures in de ouderenzorg.