Ziekenhuizen richten samen regionaal kankercentrum op

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, UMC Utrecht, Meander Medisch Centrum in Amersfoort, Diakonessenhuis Utrecht en Ziekenhuis Rivierenland in Tiel hebben hun krachten gebundeld in het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU).

De samenwerking in de vorm van het RAKU heeft als doel om de beste behandeling bij kanker in de slokdarm, maag, alvleesklier, galblaas of lever aan te bieden. Hiervoor worden operatieteams en robotapparatuur uitgewisseld om nog beter te kunnen opereren bij buiktumoren.

Krachten gebundeld

Naast operaties doen de ziekenhuizen gezamenlijk onderzoek naar nieuwe behandelingen. Doordat verschillende professionals hun krachten bundelen, kunnen patiënten met bovengenoemde ziektebeelden rekenen op expertise uit alle ziekenhuizen.

Adviesbureau Berenschot heeft een proces- en inhoudelijke rol gespeeld bij de totstandkoming van deze samenwerking, verklaart senior consultant Marie-Jeanne Giesen.