Deel zorgcentrum Lelystad ontruimd na brand

Veertig bewoners van woonzorgcentrum Hanzeborg in Lelystad moesten zaterdagmiddag anderhalf uur hun woning uit nadat brand was uitgebroken in een spoelkeuken. Twee verdiepingen hadden te maken met rookontwikkeling.

De bejaarde inwoners werden opgevangen in de buurt van het woonzorgcentrum, meldt de Veiligheidsregio Flevoland. Nadat de brand was geblust en metingen hadden uitgewezen dat er geen schadelijke stoffen waren vrijgekomen, konden de bewoners weer terug naar hun woning. Van de bewoners raakte niemand gewond, een personeelslid moest na het inademen van rook voor controle naar het ziekenhuis. (ANP)