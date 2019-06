Topambtenaar VWS gaat files aanpakken

Kees van der Burg stapt over van het ministerie van VWS naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar hij per 1 september directeur-generaal Mobiliteit wordt.

Bestuurskundige Van der Burg is sinds 2014 directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS. Daarvoor was hij bij hetzelfde ministerie onder andere directeur Langdurige Zorg, directeur Maatschappelijke Ondersteuning en plaatsvervangend directeur Financieel Economische Zaken. Hij startte zijn ambtelijke loopbaan in 1991 bij het ministerie van Financiën, waar hij tot 2002 diverse functies bekleedde.