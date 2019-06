CAK-bestuurder gaat bij VWS werken aan inclusie

Daan Hoefsmit wordt programmadirecteur bij het ministerie van VWS. Hij zal in deze hoedanigheid de secretaris-generaal en plaatsvervangend secretaris-generaal adviseren over onder meer de thema’s schuldenproblematiek en digitale inclusie van burgers en laaggeletterden.

Ingenieur Hoefsmit is sinds begin 2017 actief bij uitvoeringsinstantie CAK, eerst als lid van de raad van bestuur en sinds maart 2018 als bestuursvoorzitter. Eerder was hij onder meer voorzitter van de raad van bestuur van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zijn benoeming bij VWS gaat op 1 september in.