Ouderen eisen lager parkeertarief bij ziekenhuis

Parkeren bij ziekenhuizen kost patiënten, begeleiders en bezoekers veel geld. Daar moet een einde aan komen, vindt seniorenorganisatie KBO-PCOB. De belangengroep biedt dinsdag een petitie aan aan de Tweede Kamer in de hoop de parkeertarieven omlaag te krijgen.

Veel ouderen die regelmatig of langdurig in het ziekenhuis verblijven voelen zich een melkkoe door de hoge parkeertarieven, die kunnen oplopen tot 4 euro per uur. Volgens KBO-PCOB weerhoudt dat sommigen er zelfs van om naar het ziekenhuis te gaan. De ouderenorganisatie verzamelde ruim 26 duizend handtekeningen en biedt dinsdag de petitie 'Maak parkeren voor ziekenhuisbezoek weer betaalbaar aan de Tweede Kamer aan.

Overleg en wetgeving

De petitie bevat een oproep aan minister Bruins (Medische Zorg) om te gaan overleggen met gemeenten en ziekenhuizen, en kritisch te kijken naar de parkeertarieven en mogelijke oplossingen voor mensen die vaak naar het ziekenhuis gaan. De Kamer zou volgens de petitie alvast kunnen kijken naar eventuele wetgeving om betaalbare parkeerplekken bij ziekenhuizen af te dwingen. Tot slot wil KBO-PCOB dat ziekenhuizen openheid geven over wat zij doen met de opbrengsten van het parkeren.