'Permanente boventalligheid in gehandicaptenzorg is pure noodzaak'

Boris van der Ham, sinds januari voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), pleit voor permanente boventalligheid van personeel in de gehandicaptenzorg. Volgens hem zijn die extra uren onder andere nodig om het geweld op de werkvloer te verminderen.

De voorzitter wil zich de komende tijd focussen op personeelstekorten, het verminderen van de bureaucratische rompslomp en de inclusie van gehandicapten. Dat zegt hij in een interview met Zorg en Welzijn. Hij maakte bij zijn aanstelling als voorzitter bij VGN al duidelijk dat hij zich sterk wil maken voor grotere kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking.

Van der Ham, ook bekend als politicus en acteur, heeft de afgelopen maanden samen met VGN een visie en strategie ontwikkeld voor de komende jaren. Hij trok door het land om de sector beter te leren kennen en zag dat de gehandicaptenzorg in Nederland relatief goed is en we er trots op kunnen zijn, maar ook dat er verbeterpunten zijn.

Permanente boventalligheid

Een uitbreiding in uren bovenop bestaande contracten, dat is waar de sector volgens Van der Ham naartoe moet. Door een buffer wordt uitval opgevangen en zijn de cliënten verzekerd van continuïteit. "Deze permanente boventalligheid klinkt als een luxe, maar het is pure noodzaak. Er is extra speling nodig voor een goede overdracht, bijscholing en om echt te kunnen zien wat er gebeurt."

Van der Ham gelooft bovendien dat de extra uren nodig zijn om geweld te verminderen in de gehandicaptenzorg. Professionals geven volgens hem aan hoe belangrijk het voor hen is om tijd te hebben om op adem te komen en met elkaar te reflecteren op wat er gebeurt.

Bureaucratie

VGN wil dat de bureaucratische rompslomp binnen de perken blijft - die is van grote invloed op de werkdruk. "Elke kleine aanpassing zorgt voor meer administratie voor de zorgorganisaties", aldus Van der Ham. Hij gelooft dat gemeenten zich anders moeten opstellen om dit te verbeteren. Op landelijk niveau bemoeit VGN zich ook met het inperken van de bureaucratie. In de Wet zorg en dwang stonden volgens de voorzitter allerlei bureaucratische eisen die zouden resulteren in inefficiënt omgaan met beschikbare middelen. De wet is inmiddels aangepast.

Inclusie

Een ander thema waar Van der Ham focus op wil is inclusie. Hij zegt tegen Zorg en Welzijn: "Inclusie is meer dan een lijstje dat je afvinkt. Het gaat om het echt doorvoelen dat mensen erbij horen. Daar is ook emancipatie van de doelgroep voor nodig."

Hij is blij met de benoeming van een officieuze minister van Gehandicaptenzaken. "Wat je er ook van vindt, de campagne heeft gezorgd voor meer zichtbaarheid van mensen met een handicap. De manier waarop de kandidaten zich presenteerden – de trots straalde er vanaf. En dat is precies wat we nodig hebben. Het hoeft niet altijd zwaar en somber te zijn", aldus Van der Ham.