Universiteit Leiden komt met statistiekcentrum

Aan gegevens is in deze tijd van big data geen gebrek. Om de juiste gegevens aan elkaar te koppelen en te analyseren, opent de Universiteit Leiden een nieuw statistisch instituut: LUXs. Ook de zorg moet daarvan profiteren.

"Statistiekonderzoekers zitten erg verspreid over de universiteit, maar alles bij elkaar hebben we het grootste statistiekinstituut van Nederland", aldus Saskia le Cessie, hoogleraar medische statistiek. Samenwerking tussen de verschillende faculteiten wordt volgens haar met de komst van LUXs eenvoudiger en vanzelfsprekender. Voor medische vraagstukken is de afdeling Biomedical Data Sciences van het LUMC nauw betrokken bij het nieuwe instituut.

Betere zorg

Samenwerking tussen diverse vakgebieden is al langer een speerpunt van LUMC. Zo laat het onder de term Population Health artsen, datawetenschappers, bestuurskundigen en sociale wetenschappers de handen ineenslaan. Zij analyseren gezamenlijk informatie om op die manier tot verbeteringen in de zorg te komen. Het is de bedoeling dat LUXs daaraan bij gaat dragen.

De universiteit trommelde de bekende statisticus Bradley Efron van Stanford University op voor de officiële opening op 19 juni. Na een lezing over zijn vakgebied knipte hij symbolisch een lint door waarmee het statistiekcentrum een feit is.