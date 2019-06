Bestuurder Ambulancezorg Groningen stapt op

Bert Benthem stop als directeur-bestuurder van Ambulancezorg Groningen. Na ruim zeven intensieve jaren vindt hij het tijd om een andere weg in te slaan.

Volgens Benthem is er alle reden om trots te zijn. “Er staat een prachtige organisatie die goede patiëntenzorg biedt en volop inzet op vernieuwing. Ik voel dat mijn taak bij Ambulancezorg Groningen klaar is. Het is voor mij een mooi moment om iets anders te gaan doen.”

Voorzitter Gea van Dijk van de raad van toezicht is vol lof over Benthem: “Bert heeft Ambulancezorg Groningen goed op orde gekregen: zowel ten aanzien van het personeel, als financieel, als betreffende het materieel. Momenteel loopt de organisatie voorop in nieuwe ontwikkelingen. De nieuwe, eigen opleiding voor ambulanceverpleegkundigen en de nieuwe zorgtechnologie die ontwikkeld wordt, zijn daar voorbeelden van. Zijn energie en ontwikkelkracht heeft de Ambulancezorg veel goeds gebracht.”

De raad van toezicht start binnenkort met het werving- en selectietraject van een nieuwe directeur-bestuurder. De exacte datum van zijn vertrek laat Bert Benthem afhangen van het moment dat zijn opvolger aantreedt.